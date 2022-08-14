Удалось избежать Иловайска. Как ВСУ смогли выйти из Золотого, не попав в кольцо

В районе Золотого - Горного находились батальоны 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила и 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

В июне украинским силам угрожало окружение. В кольце могли оказаться около 1850 защитников. При отходе ВСУ понесли минимальные потери и избежали трагедии.

Украинские военные постоянно находились под обстрелами вражеской артиллерии и авиации. Когда оккупанты зашли в Новотошковское, защитники были вынуждены развернуться левее. Тогда вместо 5 километров ВСУ держали уже 10. После того россияне взяли Светличное, Нижнее, вышли к Тошковке, а после Попасной захватили Комышеваху и Врубовку.

Уже 19 июня украинские бойцы поняли, что нужно уходить из Золотого, чтобы не оказаться в окружении, а на следующий день было распоряжение выходить через Горное.

Однако в Тошковке на терриконе оккупанты заняли круговую оборону и обстреливали половину трассы. ВСУ решили продвигаться по полевой дороге длиной 10 километров. Защитники пытались ехать через Новоивановку, но попали под обстрел, поэтому выбрали другой путь.

Наши военные планировали выход в сторону Лоскутовки - Лисичанска. Выходили ночью в несколько этапов. В период с 20:00 21 июня подразделения уже начали понемногу оттягиваться из Золотого - Горного. Пехота ехала на "Пикапах", а дальше шла пешком до Лисичанска 17-20 километров группами до 40 человек.

Когда начало светать, еще оставалась техника и 70 солдат. Это была последняя группа. Технику удалось вывезти двумя колоннами, а сделанный маневр минимизировал обстрелы со стороны оккупантов.

Между Волчеяровкой и Лоскутовкой группа почти попала в окружение. Однако защитники держали на позиции танк. Он успел подбить 3 танка и БТР противника и помог защитникам выйти.

В тот же день россияне зашли в Лоскутовку. После того, как ВСУ покинули населенный пункт, кольцо закрылось.

Фото: ВСУ вышли из Золотого почти без потерь и избежали окружения (facebook.com/odalug)