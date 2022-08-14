Вдалося уникнути Іловайська. Як ЗСУ змогли вийти із Золотого, не потрапивши у кільце

В районі Золотого - Гірського знаходилися батальйони 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила та 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

У червні українським силам загрожувало оточення. У кільці могли опинитися близько 1850 захисників. При відході ЗСУ зазнали мінімальних втрат та уникнули трагедії.

Українські військові постійно знаходилися під обстрілами ворожої артилерії та авіації. Коли окупанти зайшли в Новотошківське, захисники були змушені розвернутися лівіше. Тоді замість 5 кілометрів ЗСУ тримали вже 10. Після того росіяни взяли Світличне, Нижнє, вийшли до Тошківки, а після Попасної захопили Комишуваху і Врубівку.

Вже 19 червня українські бійці зрозуміли, що потрібно відходити із Золотого, щоб не опинитися в оточенні, а наступного дня було розпорядження виходити через Гірське.

Проте у Тошківці на териконі окупанти зайняли кругову оборону та обстрілювали половину траси. ЗСУ вирішили просуватися польовою дорогою довжиною 10 кілометрів. Захисники намагалися їхати через Новоіванівку, але потрапили під обстріл, тому обрали інший шлях.

Наші військові планували вихід в бік Лоскутівки - Лисичанська. Виходили вночі у кілька етапів. У період з 20:00 21 червня підрозділи вже почали помалу відтягуватися із Золотого - Гірського. Піхота їхала на "Пікапах", а далі йшла пішки до Лисичанська 17-20 кілометрів групами до 40 людей.

Коли почало світати, ще лишалася техніка та 70 солдатів. Це була остання група. Техніку вдалось вивезти двома колонами, а зроблений маневр мінімізував обстріли з боку окупантів.

Між Вовчоярівкою та Лоскутівкою група майже потрапила в оточення. Проте захисники тримали на позиції танк. Він встиг підбити 3 танки та БТР противника і допоміг захисникам вийти.

Того ж дня росіяни зайшли в Лоскутівку. Після того, як ЗСУ покинули населений пункт, кільце закрилося.

Фото: ЗСУ вийшли із Золотого майже без втрат та уникнули оточення (facebook.com/odalug)