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Удаленная работа и масочный режим: Сербия ужесточает карантин

Автор: РБК-Украина

Правительство Сербии ввело новые ограничения из-за коронавируса. В частности, сокращается график работы всех развлекательных заведений.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина Сербии.

Со вторника все кафе, рестораны, клубы и торговые центры должны закрываться в 18:00. При этом жители страны обязаны носить маски в закрытых помещениях и на открытом воздухе в ситуациях, где контакты с людьми неизбежны.

Также запрещаются собрания в группах более пяти человек. Также жителей переводят на удаленную работу, чьи обязанности это позволяют.

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Кроме того, ограничивается наполняемость общественного транспорта.

Вводится строгий контроль за соблюдением мер защиты, изоляции и карантина.

Новые ограничения вступают в силу 24 ноября и вводятся на 10 дней с возможностью продления.

Напомним, ранее в Сербии ввели обязательный масочный режим на открытом пространстве, а также запретили собираться группами больше десяти человек.

Кроме того, 8 июля Сербия объявила комендантский час из-за чего в стране начались акции протестов.

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