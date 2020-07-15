Сербия вводит масочный режим в общественных местах

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Масочный режим вводится по всей территории страны

В Сербии с пятницы, 17 июля, вводится обязательный режим на открытом пространстве. Такое решение было принято из-за роста заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Сербии.

"Защитные маски обязательно носить и на открытом пространстве, там, где невозможно обеспечить дистанцию в полтора метра: например, в очередях в торговые точки, аптеки, на автобусных и железнодорожных станциях. Это (ношение маски) относится и к закрытым помещениям, что до сих пор было обязательным в некоторых городах", - говорится в сообщении.

Также в Сербии запретили собираться группами больше десяти человек.

Напомним, ЕС планирует сократить список "зеленых стран" до 13, исключив из него Сербию.

Кроме того, 8 июля Сербия объявила комендантский час из-за чего в стране начались акции протестов.