UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С удалением и Малиновским. "Аталанта" минимально уступила "Реалу"

Автор: Игорь Литвиненко

Мадридский "Реал" таки смог дожать "Аталанту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 1:0. При этом с начала первого тайма итальянцы играли в меньшинстве.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

И Малиновский, и Лунин в стартовые составы "Аталанты" и "Реала" соответственно не попали, оставшись на лаве запасных. Еще один украинец Коваленко в заявку "Аталанты" на Лигу чемпионов не попал.

Что касается самой игры, то уже в начале матча - на 18-й минуте, "Аталанта" осталась в меньшинстве. "Реал" провел быструю атаку, в ходе которой левый защитник Менди оказался на свободном пространстве и готов был вбегать в штрафную, но его с помощью фола остановил Фройлер. Судья расценил данное нарушение как фол последней надежды и показал прямую "красную".

И тогда, когда казалось, что счет на табло останется нулевым, вновь взорвался Менди. После розыгрыша углового француз получил мяч вблизи линии штрафной, откуда пробил точно в угол ворот Голлини - 0:1.

Отметим, на 86-й минуте на поле вышел Руслан Малиновский, однако результативными действиями отметиться не смог.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

Напомним, вчера свой матч в плей-офф ЛЧ провели "Челси" и "Атлетико". Единственный гол ножницами через себя забил форвард англичан Оливье Жиру.

Также РБК-Украина писало, что "Бавария" на выезде разгромила римское "Лацио" - 4:1.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины РеалЛига Чемпионов
Читайте также
Неудержимые. "Ман Сити" забил два сухих мяча "Боруссии М"
Все решили первые минуты. "Порту" обыграл "Ювентус" - 2:1
Прогноз погоды