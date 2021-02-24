С удалением и Малиновским. "Аталанта" минимально уступила "Реалу"

И Малиновский, и Лунин в стартовые составы "Аталанты" и "Реала" соответственно не попали, оставшись на лаве запасных. Еще один украинец Коваленко в заявку "Аталанты" на Лигу чемпионов не попал.

Что касается самой игры, то уже в начале матча - на 18-й минуте, "Аталанта" осталась в меньшинстве. "Реал" провел быструю атаку, в ходе которой левый защитник Менди оказался на свободном пространстве и готов был вбегать в штрафную, но его с помощью фола остановил Фройлер. Судья расценил данное нарушение как фол последней надежды и показал прямую "красную".

И тогда, когда казалось, что счет на табло останется нулевым, вновь взорвался Менди. После розыгрыша углового француз получил мяч вблизи линии штрафной, откуда пробил точно в угол ворот Голлини - 0:1.

Отметим, на 86-й минуте на поле вышел Руслан Малиновский, однако результативными действиями отметиться не смог.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.