З видаленням і Малиновським. "Аталанта" мінімально поступилася "Реалу"

Мадридський "Реал" таки зміг дотиснути "Аталанту" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - 1:0. При цьому з початку першого тайму італійці грали у меншості.
Детальніше про матч - у матеріалі РБК-Україна.
І Малиновський, і Лунін у стартові склади "Аталанти" і "Реала" відповідно не потрапили, залишившись на лаві запасних. Ще один українець Коваленко в заявку "Аталанти" на Лігу чемпіонів не потрапив.
Що стосується самої гри, то вже на початку матчу - на 18-й хвилині, "Аталанта" залишилася в меншості. "Реал" провів швидку атаку, в ході якої лівий захисник Менді опинився на вільному просторі і готовий був вбігати в штрафну, але його з допомогою фолу зупинив Фройлер. Суддя розцінив це порушення як фол останньої надії і показав пряму червону".
І тоді, коли здавалося, що рахунок на табло залишиться нульовим, знову вибухнув Менді. Після розіграшу кутового француз отримав м'яч поблизу лінії штрафної, звідки пробив точно в кут воріт Голліні - 0:1.
Зазначимо, на 86-й хвилині на поле вийшов Руслан Малиновський, однак результативними діями відзначитися не зміг.
Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Мадриді.
Нагадаємо, вчора свій матч у плей-офф ЛЧ провели "Челсі" й "Атлетико". Єдиний гол ножицями через себе забив форвард англійців Олів'є Жиру.
Також РБК-Україна писало, що "Баварія" на виїзді розгромила римське "Лаціо" - 4:1.