З видаленням і Малиновським. "Аталанта" мінімально поступилася "Реалу"

І Малиновський, і Лунін у стартові склади "Аталанти" і "Реала" відповідно не потрапили, залишившись на лаві запасних. Ще один українець Коваленко в заявку "Аталанти" на Лігу чемпіонів не потрапив.

Що стосується самої гри, то вже на початку матчу - на 18-й хвилині, "Аталанта" залишилася в меншості. "Реал" провів швидку атаку, в ході якої лівий захисник Менді опинився на вільному просторі і готовий був вбігати в штрафну, але його з допомогою фолу зупинив Фройлер. Суддя розцінив це порушення як фол останньої надії і показав пряму червону".

І тоді, коли здавалося, що рахунок на табло залишиться нульовим, знову вибухнув Менді. Після розіграшу кутового француз отримав м'яч поблизу лінії штрафної, звідки пробив точно в кут воріт Голліні - 0:1.

Зазначимо, на 86-й хвилині на поле вийшов Руслан Малиновський, однак результативними діями відзначитися не зміг.

Матч-відповідь відбудеться 16 березня в Мадриді.