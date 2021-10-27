ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из крупнейших лесных пожаров

Новина українською →
Среда 27 октября 2021 17:00
Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из крупнейших лесных пожаров Фото: Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из крупнейших лесных пожаров (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из крупнейших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах. К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.

По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, сейчас к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходимая. Продвигаться по земле очень сложно", - добавил Фарафелльнер.

Если ветер изменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс - это очень сильно осложнит борьбу с пожаром.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альпы Австрия Пожар
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг