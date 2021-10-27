Не удается локализовать: в австрийских Альпах возник один из крупнейших лесных пожаров

В районе городка Хиршванг-ан-дер-Ракс Австрии возник один из крупнейших лесных пожаров, который когда-либо регистрировали в Альпах. К ликвидации огня привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Отмечается, что площадь огня за три дня увеличилась с 5 гектаров до 115.

По словам главы пожарной охраны Нижней Австрии Дитмара Фарафелльнера, сейчас к операции привлечены триста пожарных и восемь вертолетов.

"Воздушное пространство буквально заполнено техникой для борьбы с огнем. Местность практически непроходимая. Продвигаться по земле очень сложно", - добавил Фарафелльнер.

Если ветер изменит направление в сторону горного массива Австрии Ракс - это очень сильно осложнит борьбу с пожаром.