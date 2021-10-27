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Не вдається локалізувати: в австрійських Альпах виникла одна з найбільших лісових пожеж

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Середа 27 жовтня 2021 17:00
Не вдається локалізувати: в австрійських Альпах виникла одна з найбільших лісових пожеж Фото: Не вдається локалізувати: в австрійських Альпах виникла одна з найбільших лісових пожеж (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У районі містечка Хіршванг-ан-дер-Ракс Австрії виникла одна з найбільших лісових пожеж, яку коли-небудь реєстрували в Альпах. До ліквідації вогню залучені триста пожежників та вісім гелікоптерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Зазначається, що площа вогню за три дні збільшилась з 5 гектарів до 115.

За словами голови пожежної охорони Нижньої Австрії Дітмара Фарафелльнера, наразі до операції залучені триста пожежників та вісім гелікоптерів.

"Повітряний простір буквально заповнений технікою для боротьби з вогнем. Місцевість практично непрохідна. Просуватися землею дуже складно", - додав Фарафелльнер.

Якщо вітер змінить напрямок у бік гірського масиву Австрії Ракс - це дуже сильно ускладнить боротьбу з пожежею.

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Альпы Австрія Пожежа
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