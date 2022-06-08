UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Учителям урезали зарплаты: образовательный омбудсмен рассказал, что будет дальше

Фото: учитель (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Учителя в Украине жалуется на сокращение и урезание зарплати. На решение этой проблемы могут направить дополнительные 52 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на образовательного омбудсмена Сергея Горбачева.

"Сейчас Служба образовательного омбудсмена получает огромное количество обращений от педагогов, которым местная власть очень сильно урезает зарплаты, а иногда - и вообще выламывает руки, заставляя писать заявления "за свой счет" и угрожая увольнением", - написал он.

Местные власти объясняют свои действия отсутствием денег. Горбачев же заявляет, что деньги уже есть - Всемирный банк целевым назначением выделяет полтора миллиарда долларов (около 52 млрд гривен) на зарплаты госслужащих и педагогам.

"Для понимания объема помощи: на зарплаты учителям в Государственном бюджете на весь 2022 год заложено 108 млрд гривен", - добавил омбудсмен.

Он отметил, что теперь именно от быстрых и правильных решений чиновников зависит, когда эти деньги окажутся у учителей.

Напомним, 1 сентября в Украине будет возобновлен образовательный процесс в режиме офлайн.

Также сообщалось, что в новом учебном году будут внесены некоторые изменения в школьную программу, например, из зарубежной литературы будет исключен роман Льва Толстого "Война и мир".

Читайте РБК-Украина в Google News
школаЗарплата в Украине