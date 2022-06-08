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Вчителям урізали зарплати: освітній омбудсмен розповів, що буде далі

Фото: вчитель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Вчителі в Україні скаржаться на скорочення та урізання зарплати. На вирішення цієї проблеми можуть спрямувати додаткові 52 мільярди гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на освітнього омбудсмена Сергія Горбачова.

"Наразі Служба освітнього омбудсмена отримує шалену кількість звернень від освітян, яким місцева влада дуже сильно урізає зарплати, а подекуди - і взагалі виламує руки, змушуючи писати заяви "за власний рахунок" та погрожуючи звільненням", - написав він.

Місцева влада пояснює свої дії відсутністю грошей. Горбачов же заявляє, що гроші вже є - Всесвітній банк цільовим призначенням виділяє півтора мільярда доларів (близько 52 млрд гривень) на зарплати держслужбовців та педагогам.

"Для розуміння обсягу допомоги: на зарплати вчителям у Державному бюджеті на весь 2022 рік закладено 108 млрд гривень", - додав омбудсмен.

Він зазначив, що тепер саме від швидких та правильних рішень чиновників залежить, коли ці гроші опиняться у вчителів.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні буде відновлений освітній процес в режимі офлайн.

Також повідомлялося, що в новому навчальному році будуть внесені деякі зміни до шкільної програми, наприклад, з зарубіжної літератури буде виключений роман Льва Толстого "Війна і мир".

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