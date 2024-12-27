Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату "на руки": що відомо

Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу кілька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм - "Вчительська доплата".

"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень “на руки” після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень “на руки", - розповів Шмигаль.

Куди ще будуть виділені кошти: