Учителі з 1 січня будуть отримувати щомісячну доплату "на руки": що відомо

Українські вчителі з початку наступного року будуть отримувати доплату до заробітної плати. А вже з вересня вона подвоїться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Шмигаль пояснив, що уряд ухвалив відразу кілька проектів для розвитку освіти. Одна з таких програм - "Вчительська доплата".
"Сьогодні розподіляємо субвенцію в розмірі 4,6 млрд гривень на перше півріччя наступного року, аби з січня всі українські вчителі почали отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 1000 гривень “на руки” після сплати податків. З 1 вересня це буде вже 2000 гривень “на руки", - розповів Шмигаль.
Куди ще будуть виділені кошти:
Зауважимо, що "вчительську доплату" Шмигаль анонсував ще у липні цього року.
Зауважимо, що ще у 2023-му міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував підвищення зарплати вчителям з вересня 2024-го.
Тим часом Міністерство освіти й науки (МОН) планує скасувати всі запити до освітніх закладів в рамках боротьби з бюрократичним навантаженням на школи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.