Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату "на руки": что известно

Украинские учителя с начала следующего года будут получать доплату к заработной плате. А уже с сентября она удвоится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ - "Учительская доплата".
"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки", - рассказал Шмыгаль.
Куда еще будут выделены средства:
Заметим, что "учительскую доплату" Шмыгаль анонсировал еще в июле этого года.
Заметим, что еще в 2023-м министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал повышение зарплаты учителям с сентября 2024-го.
Между тем Министерство образования и науки (МОН) планирует отменить все запросы в образовательные учреждения в рамках борьбы с бюрократической нагрузкой на школы.
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