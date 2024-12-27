Учителя с 1 января будут получать ежемесячную доплату "на руки": что известно

Шмыгаль объяснил, что правительство приняло сразу несколько проектов для развития образования. Одна из таких программ - "Учительская доплата".

"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд гривен на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 гривен "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 гривен "на руки", - рассказал Шмыгаль.

Куда еще будут выделены средства: