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Вчителів не будуть тестувати на COVID-19 перед початком навчального року

Київ, Субота 08 серпня 2020 11:09
Вчителів не будуть тестувати на COVID-19 перед початком навчального року
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Тестування передбачено у разі появи симптомів або контактів з хворими

В Україні перед початком навчального року не будуть проводити тестування на коронавірус для вчителів. Тестування можуть проводитися лише у разі появи симптомів або, якщо вчитель є контактною особою.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що в примусовому тестуванні всіх вчителів немає необхідності.

"У нас все, що стосується тестування, передбачено нормативною базою, наказами Міністерства охорони здоров'я, хто саме потребує проведення тестів, в яких випадках. Такого механізму або розділу про проведення тестувань наших вчителів - його немає. Тільки виключно, якщо є симптоми або вчитель є контактною особою", - повідомив Степанов.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня, згідно з якими для початку навчального процесу необхідно забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік в Україні почнеться з 1 вересня.

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