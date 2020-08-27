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Если учитель заразится коронавирусом, могут закрыть школу, - КГГА

Киев, Четверг 27 августа 2020 11:03
Если учитель заразится коронавирусом, могут закрыть школу, - КГГА
Фото: ученик (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) объяснили, как будут реагировать, если заразится коронавирусом учитель. Могут закрыть школу.

Об этом заявил на брифинге исполняющий обязанности первого заместителя главы КГГА Валентин Мондрыивский.

Как он отметил, зараженный пойдет на самоизоляцию, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - или школа закрывается, или класс уходит на карантин, или учитель", - сказал Мондрыивский.

Напомним, Министерство образования и науки обнародовало новые требования Министерства здравоохранения по обучению во время карантина.

Отметим, в Украине изменили карантинные требования для обучения в школах.

Кроме того, в Украине выявили вспышку новых случаев коронавируса, за сутки заразились 1974 человека.

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