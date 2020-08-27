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Якщо вчитель заразиться коронавірусом, можуть закрити школу, - КМДА

Київ, Четвер 27 серпня 2020 11:03
Якщо вчитель заразиться коронавірусом, можуть закрити школу, - КМДА
Фото: учень (facebook.com/koda.gov.ua_1)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) пояснили, як будуть реагувати, якщо коронавірусом заразиться вчитель. Можуть закрити школу.

Про це заявив на брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Як він зазначив, заражений піде на самоізоляцію, будуть встановлюватися контакти і директор буде приймати рішення, хто заміщатиме вчителя.

"Залежно від ситуації буде прийматися рішення - або школа закривається, або клас іде на карантин, або вчитель", - сказав Мандриївський.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.

Зазначимо, в Україні змінили карантинні вимоги для навчання в школах.

Крім того, в України виявили спалах нових випадків коронавірусу, за добу заразились 1974 людини.

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