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Учет пользователей "Вконтакте": Интернет Ассоциация Украины высказала позицию

Киев, Пятница 09 октября 2020 08:33
Учет пользователей "Вконтакте": Интернет Ассоциация Украины высказала позицию
Фото: телефон (pixabay)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В "Интернет Ассоциации Украины" (ИнАУ) отреагировали на идею Совета безопасности и обороны по поводу учета пользователей социальной сети "Вконтакте". Они считают это не реализуемым.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина глава комитета ИнАУ по защите прав человека и свободе слова Максим Тульев, говорится в материале "Порванные сети. Как в Украине борются с "ВКонтакте" и причем здесь выборы".

По его словам, это невозможно технически, так как мало у кого из операторов есть соответствующее оборудование. А нарушение тайны переписки и общения в интернете допускается только на основании решения суда.

"Поэтому проанализировать всех (пользователей "ВКонтакте", - ред.) будет просто незаконно", - сказал он.

По его словам, теоретически возможно обязать интернет-провайдеров использовать DPI (Deep Packet Inspection -"системы глубокого анализа трафика"), но это крайне дорогостоящее и технически сложное оборудование.

Напомним, в СНБО рассказали, когда начнут ставить на учет пользователей "Вконтакте".

Министерство культуры попросило Apple и Google ограничить возможность загрузки приложения для пользователей из Украины.

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