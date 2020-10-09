Облік користувачів "Вконтакте": Інтернет Асоціація України висловила позицію

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В "Інтернет Асоціації України" (Інау) відреагували на ідею Ради безпеки і оборони з приводу обліку користувачів соціальної мережі "Вконтакте". Вони вважають, що це не може бути реалізованим.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна голова комітету Інау з питань захисту прав людини та свободи слова Максим Тульєв, йдеться в матеріалі "Порвані мережі. Як в Україні борються з "ВКонтакте" і причому тут вибори".

За його словами, це неможливо технічно, так як мало у кого з операторів є відповідне обладнання. А порушення таємниці листування та спілкування в інтернеті допускається тільки на підставі рішення суду.

"Тому проаналізувати всіх (користувачів "ВКонтакте", - ред.) буде просто незаконно", - сказав він.

За його словами, теоретично можливо зобов'язати інтернет-провайдерів використовувати DPI (Deep Packet Inspection -"системи глибокого аналізу трафіку"), але це дуже дороге і технічно складне обладнання.

Нагадаємо, в РНБО розповіли, коли почнуть ставити на облік користувачів "Вконтакте".

Міністерство культури попросило Apple і Google обмежити можливість завантаження програми для користувачів з України.