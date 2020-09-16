Минкульт потребует заблокировать приложение "ВКонтакте" для украинцев

Фото: приложение "ВКонтакте" (pixabay.com)

Украина потребует от Apple и Google заблокировать приложение "ВКонтакте" на ее территории. На сегодня меры по блокировке принимаются совместно со Службой безопасности Украины и СНБО.

Об этом говорится в сообщении Министерства информационной политики и культуры в Facebook.

В министерстве обращают внимание на то, что пик активности российских спецслужб обычно приходится на важные события в общественно-политической жизни Украины. А местные выборы могут стать объектом информационной атаки с помощью "ВКонтакте".

"Среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдеров программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы приложения "ВКонтакте" может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

На прошлой неделе разработчики сообщили, что соцсеть стала доступной для украинских пользователей через приложение без необходимости установки VPN.