ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Минкульт потребует заблокировать приложение "ВКонтакте" для украинцев

Киев, Среда 16 сентября 2020 18:55
Минкульт потребует заблокировать приложение "ВКонтакте" для украинцев
Фото: приложение "ВКонтакте" (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Украина потребует от Apple и Google заблокировать приложение "ВКонтакте" на ее территории. На сегодня меры по блокировке принимаются совместно со Службой безопасности Украины и СНБО.

Об этом говорится в сообщении Министерства информационной политики и культуры в Facebook.

В министерстве обращают внимание на то, что пик активности российских спецслужб обычно приходится на важные события в общественно-политической жизни Украины. А местные выборы могут стать объектом информационной атаки с помощью "ВКонтакте".

"Среди прочего, министерство готовит обращение к основным провайдеров программного обеспечения (Apple, Google и другие) с требованием изъять мобильное приложение "ВКонтакте" из перечня доступных загрузок для украинских пользователей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк заявил, что возобновление работы приложения "ВКонтакте" может способствовать сбору персональных данных российскими спецслужбами.

На прошлой неделе разработчики сообщили, что соцсеть стала доступной для украинских пользователей через приложение без необходимости установки VPN.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT AppleGoogleВКонтакте
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь