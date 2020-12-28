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Ученый допустил возможность завершения первой волны коронавируса в Украине

Киев, Понедельник 28 декабря 2020 08:46
Ученый допустил возможность завершения первой волны коронавируса в Украине
Фото: Сергей Комисаренко (nas.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко считает, что в стране может заканчиваться первая волна коронавируса. Об этом может свидетельствовать уменьшение количества новых случаев заражения.

Об этом Комисаренко заявил в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что сейчас в Украине проявляют меньше вируса. И это не связано с уменьшением тестирований, а наоборот.

"Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно меньше людей были инфицированы", - заявил Комисаренко.

По его словам, уменьшение заражений происходило в разных странах по-разному.

"Возможно, что у нас на самом деле сейчас меньше людей инфицируются этим коронавирусом, и, возможно, что у нас завершается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась значительно позже", - добавил академик.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили наименьшее количество новых заболеваний с начала октября - COVID-19 подтвердили в 4 385 человек.

При этом Комисаренко допустил, что уменьшение заражений произошло из-за того, что люди начали понимать опасность вируса и выполнять рекомендации.

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