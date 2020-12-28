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Науковець допустив можливість завершення першої хвилі коронавірусу в Україні

Київ, Понеділок 28 грудня 2020 08:46
Науковець допустив можливість завершення першої хвилі коронавірусу в Україні
Фото: Сергій Комісаренко (nas.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

Академік Національної академії наук України Сергій Комісаренко вважає, що в країні може завершуватись перша хвиля коронавірусу. Про це може свідчити зменшення кількості нових випадків зараження.

Про це Комісаренко заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз в Україні виявляють менше вірусу. І це не пов'язано зі зменшенням тестувань, а навпаки.

"Як правило, тестування роблять, коли люди з ознаками захворювання чи після можливого контакту з інфікованими звертаються з проханням зробити діагностику. Якщо менше виявляють вірус, отже, менше людей зверталися за діагностикою і, можливо менше людей було інфіковано", - заявив Комісаренко.

За його словами, зменшення заражень відбувалося в різних країнах по-різному.

"Можливо, що у нас насправді зараз менше людей інфікуються цим коронавірусом, і, можливо, що у нас завершується перша хвиля. І було б добре, щоби друга хвиля взагалі не почалася чи почалася значно пізніше", - додав академік.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили найменшу кількість нових захворювань з початку жовтня - COVID-19 підтвердили у 4 385 осіб.

При цьому Комісаренко допустив, що зменшення заражень відбулось через те, що люди почали розуміти небезпечність вірусу і виконувати рекомендації.

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