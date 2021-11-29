Ученым понадобится три недели, чтобы изучить штамм "Омикрон"

Ученым потребуется около трех недель, чтобы изучить штамм "Омикрон". За этот период станет понятно, насколько новый вариант коронавируса заразнее и как ему могут противостоять существующие вакцины.

Об этом заявил главного врача Британии Джонатан Ван Там, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Новые варианты (коронавируса - ред.) всегда были неизбежны, и мы видели, как появлялось много мутаций, названия которых включают "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" и другие", - сказал британский ученый.

По его словам, появление новых мутаций коронавируса на первом этапе всегда вызывает обеспокоенность, поскольку в этот момент ученые не знают, как он будет себя вести и насколько против него эффективны существующие вакцины.

"Ситуация быстро изменится по мере того, как ученые мобилизуются на это в течение следующих трех недель, но всем нужно дать нам время собрать эти данные", - добавил он.

Джонатан Ван Там уточнил, что ученые были уверены в нескольких особенностях этого варианта. В частности, вариант "Омикрон" имеет множество мутаций, некоторые из которых неизвестны медикам.

"Количество мутаций, уже основанных на первых принципах, заставляет нас беспокоиться о возможном влиянии на эффективность вакцины", - уточнил он.

Представитель британского Минздрава отметил, что неопределенности со штаммом "Омикрон" включают в себя: