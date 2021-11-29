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Вченим знадобиться три тижні, щоб вивчити штам "Омікрон"

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Лондон, Понеділок 29 листопада 2021 19:08
Вченим знадобиться три тижні, щоб вивчити штам "Омікрон" Фото: вченим потрібно три тижні на вивчення нового штаму коронавірусу "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вченим потрібно близько трьох тижнів, щоб вивчити штам "Омікрон". За цей період стане зрозуміло, наскільки новий варіант коронавірусу заразніше і як йому можуть протистояти існуючі вакцини.

Про це заявив головного лікаря Британії Джонатан Ван Там, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нові варіанти (коронавірусу - ред.) завжди були неминучі, і ми бачили, як з'являлося багато мутацій, назви яких включають "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта" та інші", - сказав британський вчений.

За його словами, поява нових мутацій коронавірусу на першому етапі завжди викликає стурбованість, оскільки в цей момент вчені не знають, як він буде себе вести і наскільки проти нього ефективні існуючі вакцини.

"Ситуація швидко зміниться, коли вчені мобілізуються на це протягом наступних трьох тижнів, але всім потрібно дати нам час зібрати ці дані", - додав він.

Джонатан Ван там уточнив, що вчені були впевнені в кількох особливостях цього варіанту. Зокрема, варіант "Омікрон" має безліч мутацій, деякі з яких невідомі медикам.

"Кількість мутацій, вже заснованих на перших принципах, змушує нас турбуватися про можливий вплив на ефективність вакцини", - уточнив він.

Представник британського МОЗ зазначив, що невизначеності зі штамом "Омікрон" мати в собі:

  • переносимість інфекції;
  • серйозність захворювання;
  • протидія вакцинам.

Нагадаємо, компанія Moderna має намір випустити змінену вакцину від штаму коронавірусу "Омікрон" на початку наступного року.

Відзначити, ефективність своїх вакцин проти "Омікрону" почали тестувати BioNTech і Pfize.

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