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Ученые зафиксировали рекордно теплую температуру Мирового океана

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Вторник 11 января 2022 16:56
Ученые зафиксировали рекордно теплую температуру Мирового океана Фото: мировой океан (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире. За последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurekAlert.

"Международная группа ученых опубликовала отчет о тенденциях изменения температуры поверхности океана и его последствиях за период с 1950-х годов, в котором говорится, что теплосодержание океана неуклонно растет во всем мире", - пишет издание.

В частности, опубликованный отчет, над которым работали 23 исследователя из 14 институтов, обобщает два международных набора данных: от Института физики атмосферы Китайской академии наук (IAP CAS) и Национальных центров экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Исследователи обнаружили, что за последний год верхние две тысячи метров океана поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году, что в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии в 2020 году.

"Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана. Однако потепление океана снижает его эффективность поглощения углерода, и в воздухе остается больше углекислого газа", - отметил первый автор статьи Лицзин Чен из Международного центра наук о климате и окружающей среде в IAP CAS.

По его словам, мониторинг и понимание связи поглощения тепла и углерода в будущем важны для отслеживания целей по смягчению последствий изменения климата.

Ученые установили, что потепление океана - результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. И его последствия, по мнению ученых, будут весьма ощутимыми.

По мере того, как океаны нагреваются, вода расширяется, а уровень моря повышается, теплые влажные массы перегружают погодные системы, создавая предпосылки для сильных штормов и ураганов, увеличивая количество осадков и риск наводнений.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, сколько людей затронуло изменение климата.

Напомним, перед этим председатель Украинской климатической сети предупреждал, что изменение климата может вызвать в Украине значительные проблемы с выращиванием пищи, грозит затоплением территорий юга страны и распространением большого количества сельскохозяйственных насекомых-вредителей, которые ранее не встречались на нашей территории.

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климатолог
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