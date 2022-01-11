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Вчені зафіксували рекордно теплу температуру Світового океану

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Вівторок 11 січня 2022 16:56
Вчені зафіксували рекордно теплу температуру Світового океану Фото: світовий океан (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Тепловміст океану неухильно зростає у всьому світі. За останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році, що в 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії в 2020 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurekAlert.

"Міжнародна група вчених опублікувала звіт про тенденції зміни температури поверхні океану і його наслідки за період з 1950-х років, в якому говориться, що тепловміст океану неухильно зростає у всьому світі", - пише видання.

Зокрема, опублікований звіт, над яким працювали 23 дослідники з 14 інститутів, узагальнює два міжнародні набори даних: від Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук (IAP CAS) і національних центрів екологічної інформації Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) США.

Дослідники виявили, що за останній рік верхні дві тисячі метрів океану поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році, що в 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії в 2020 році.

"Крім тепла, океан поглинає від 20 до 30% антропогенних викидів вуглекислого газу, що призводить до закислення океану. Однак потепління океану знижує його ефективність поглинання вуглецю, і в повітрі залишається більше вуглекислого газу", - зазначив перший автор статті Ліцзін Чен з Міжнародного центру наук про клімат і навколишнє середовище в IAP CAS.

За його словами, моніторинг та розуміння зв'язку поглинання тепла та вуглецю в майбутньому важливі для відстеження цілей щодо пом'якшення наслідків зміни клімату.

Вчені встановили, що потепління океану - результат змін у складі атмосфери, пов'язаних з діяльністю людини. І його наслідки, на думку вчених, будуть вельми відчутними.

У міру того, як океани нагріваються, вода розширюється, а рівень моря підвищується, теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів і ураганів, збільшуючи кількість опадів і ризик повеней.

Як повідомлялося раніше, вчені з'ясували, скільки людей торкнулося зміни клімату.

Нагадаємо, перед цим голова Української кліматичної мережі попереджав, що зміна клімату може викликати в Україні значні проблеми з вирощуванням їжі, загрожує затопленням територій півдня країни і поширенням великої кількості сільськогосподарських комах-шкідників, які раніше не зустрічалися на нашій території.

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