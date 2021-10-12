Ученые выяснили, сколько людей затронуло изменение климата: "Мир становится жарче"

Ученые утверждают, что около 85% населения мира уже проживает в районах, испытывающих воздействие антропогенного изменения климата.

Они собрали данные из более чем 100 000 исследований, анализирующих экологические сигналы изменения климата, вызванного деятельностью человека, и обнаружили, что климат влияет на планету уже и это влияние продолжает расти.

"Почти в каждом исследовании, где у нас достаточно данных, мы можем видеть, что [мир] становится все горячее, и становится все жарче, и это происходит последовательно", - говорит один их авторов исследования Макс Каллаган.

В исследовании также изучалось, как повышение температуры меняет характер осадков и влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и местные экосистемы. В результате ученые обнаружили, что антропогенные изменения температуры и количества осадков в настоящее время происходят на 80% площади суши в мире, что составляет около 85% мировой площади, где проживают люди.

Что касается дальнейшего воздействия, то оно будет более ощутимым в наименее развитых странах. А в ближайшем будущем странам необходимо будет значительно сократить выбросы парниковых газов, чтобы смягчить последствия надвигающихся бедствий.

"Пока мы продолжаем сжигать ископаемое топливо, ситуация будет ухудшаться. Пока мы не достигнем нулевого уровня, ситуация будет ухудшаться", - говорят ученые.