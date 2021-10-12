Вчені з'ясували, скільки людей торкнулося зміна клімату: "Світ стає спекотніше"

Вчені стверджують, що близько 85% населення світу вже проживає в районах, що зазнають впливу антропогенної зміни клімату.

Вони зібрали дані з більш ніж 100 000 досліджень, які аналізують екологічні сигнали зміни клімату, викликаного діяльністю людини, і виявили, що клімат впливає на планету вже і цей вплив продовжує зростати.

"Майже в кожному дослідженні, де у нас достатньо даних, ми можемо бачити, що [світ] стає все гаряче, і стає все спекотніше, і це відбувається послідовно", - говорить один їх авторів дослідження Макс Каллаган.

У дослідженні також вивчалося, як підвищення температури змінює характер опадів і впливає на врожайність сільськогосподарських культур і місцеві екосистеми. В результаті вчені виявили, що антропогенні зміни температури і кількості опадів в даний час відбуваються на 80% площі суші у світі, що становить близько 85% світової площі, де проживають люди.

Що стосується подальшого впливу, то воно буде більш відчутним в найменш розвинених країнах. А в найближчому майбутньому країнам необхідно буде значно скоротити викиди парникових газів, щоб пом'якшити наслідки лих, що насуваються.

"Поки ми продовжуємо спалювати викопне паливо, ситуація буде погіршуватися. Поки ми не досягнемо нульового рівня, ситуація буде погіршуватися", - кажуть вчені.