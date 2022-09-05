Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на ЗАЭС

В случае условной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Укргидрометцентра.
Исследование составляли в условиях, при которых условная авария на ЗАЭС началась в 17:33 4 сентября. Тогда воздушные массы могли бы транспортировать выкиды радиации на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и Крыма. После этого облако радиоактивных примесей пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.
Отмечается, что такое перемещение радиации было бы зафиксировано только в первые 15 часов после условной аварии.
Напомним, сегодня, 5 сентября, в "Энергоатоме" рассказали, что российские войска последние несколько дней проводят интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Из-за этого от сети был отключен шестой энергоблок.
Также мы писали, что, по данным МАГАТЭ, атомный реактор на ЗАЭС имеет достаточно энергии для обеспечения безопасности. Резервная линия электропередач была намеренно отключена для тушения пожара в результате очередного обстрела, однако не была повреждена.
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