Ученые смоделировали новый прогноз перемещения радиации в случае аварии на ЗАЭС

В случае условной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Укргидрометцентра.

Исследование составляли в условиях, при которых условная авария на ЗАЭС началась в 17:33 4 сентября. Тогда воздушные массы могли бы транспортировать выкиды радиации на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и Крыма. После этого облако радиоактивных примесей пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией. Отмечается, что такое перемещение радиации было бы зафиксировано только в первые 15 часов после условной аварии. Карта распространения радиации (facebook.com/UkrHMC)