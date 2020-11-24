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Ученые сказали, сколько населения нужно провакцинировать от коронавируса

Автор: Ульяна Безпалько

Логика вакцинации состоит в том, чтобы прервать всевозможные цепочки передачи инфекции. При организованном и массовом прививании более чем 70% населения можно будет полностью искоренить коронавирус.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса".

При этом, согласно соцопросам, около половины украинцев против вакцинации. Это становится еще одним вызовом для правительства не только Украины, но и других стран.

"Когда мы говорим о вакциноуправляемых инфекциях, если более чем 11% населения неиммунные, то есть условия для распространения вируса. Но насколько реально привить более чем 80% населения - это будет проблематично", - отметила заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, доктор медицинских наук Ирина Колесникова.

Напомним, вчера во Всемирной организации здравоохранения назвали "светом в конце туннеля" последние результаты исследований вакцин от коронавируса.

Также сообщалось, что разработчик возможной вакцины от коронавируса AstraZeneca готов изготовить 200 миллионов доз к концу текущего года.

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