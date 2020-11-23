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Astrazeneca готова сделать 200 млн доз вакцины от коронавируса к концу года

Лондон, Понедельник 23 ноября 2020 21:54
Astrazeneca готова сделать 200 млн доз вакцины от коронавируса к концу года
Фото: шприц с лекарством (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Разработчик возможной вакцины от коронавируса AstraZeneca готов изготовить 200 миллионов доз к концу текущего года. Еще 700 миллионов могут быть изготовлены в первом квартале 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Исполнительный директор компании Пем Ченг заявила, что "активное" вещество для вакцины будет оставаться на складах, пока препарат не получит одобрение в различных странах.

В частности, к концу года они могут изготовить 20 миллионов доз для Великобритании, а еще 70 миллионов доз - к концу первого квартала 2021 года.

Сегодня сообщалось, что Аstrazeneca оценила эффективность своей вакцины от коронавируса. Согласно исследованиям, она эффективна на 70%, но испытания еще продолжаются.

В то же время, во Всемирной организации здравоохранения рассчитывают испытать эффективность вакцины от коронавируса разработки AstraZeneca в начале следующего года. Предварительные результаты исследований обнадеживают.

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