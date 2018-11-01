Ученые разработали солнечную панель, способную одновременно генерировать электричество и водород из воды

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Команда разработчиков планирует в дальнейшем совершенствовать систему

Команда исследователей из Лаборатории Беркли создала устройство искусственного фотосинтеза, который использует воду и солнечный свет для получения двух типов энергии: водорода и электричества. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.

Устройство получило название HPEV (hybrid photoelectrochemical and фотоэлектрических cell - гибридная фотоэлектрохимическая и гальваническая ячейка). Инженеры объяснили, что сейчас кремниевую основу в солнечных панелелях не используют с максимумом ее возможностей.

Поскольку большинства, возбужденных светом электронов в кремнии некуда деваться, они теряют свою энергию прежде, чем ее можно было бы использовать.

Поэтому исследователи добавили электрический контакт к задней части кремниевой подложки, который отбирает часть электрического тока, который создан энергией солнечного света. Благодаря этому часть энергии, которая обычно теряется, идет на разделение водорода и кислорода в воде, другая часть трансформируется в электричество.

Отмечается, что полученный водород инженеры предлагают использовать в специальных топливных элементах.

Команда разработчиков планирует в дальнейшем совершенствовать систему, а также разрабатывать решения для коммерческого использования.

Ранее Styler писал, что группа ученых из Китайского университета океанологии и Юньнаньського педагогического университета разработали инновационные солнечные батареи, которые могут генерировать электричество даже ночью и при плохой погоде.