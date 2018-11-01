ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Учені розробили сонячну панель, здатну одночасно генерувати електрику та водень із води

Новини » Суспільство    01.11.2018 - 22:50
Ілюстративне фото (facebook.com.propozitsiya)
Ілюстративне фото (facebook.com.propozitsiya)

Команда розробників планує надалі вдосконалювати систему

Команда дослідників з Лабораторії Берклі створила пристрій штучного фотосинтезу, який використовує воду і сонячне світло для отримання двох типів енергії: водню та електрики. Об це передає РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Пристрій отримав назву HPEV (hybrid photoelectrochemical and voltaic cell - гібридна фотоелектрохімічна та гальванічна комірка). Інженери пояснили, що нині кремнієву основу в сонячних панелелях не використовують із максимумом її можливостей.

Оскільки більшості, збуджених світлом, електронів в кремнії нікуди діватися, вони втрачають свою енергію перш, ніж її можна було б використати.

Тому дослідники додали електричний контакт до задньої частини кремнієвої підкладки, який відбирає частину електричного струму, що створений енергією сонячного світла. Завдяки цьому частина енергії, що зазвичай втрачається, йде на розділення водню й кисню в воді, інша частина трансформується в електрику.

Зазначаэться, що отриманий водень інженери пропонують використовувати в спеціальних паливних елементах.

Команда розробників планує надалі вдосконалювати систему, а також розробляти рішення для комерційного використання.

Раніше Styler писав, що група учених з Китайського університету океанології і Юньнаньського педагогічного університету розробили інноваційні сонячні батареї, які можуть генерувати електрику навіть вночі і при поганій погоді.

 

В Японії суховантаж врізався в міст: 16 тис. людей залишилися без води
Новини України водаразработкиэлектричествоученые
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся