Учені розробили сонячну панель, здатну одночасно генерувати електрику та водень із води

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Команда розробників планує надалі вдосконалювати систему

Команда дослідників з Лабораторії Берклі створила пристрій штучного фотосинтезу, який використовує воду і сонячне світло для отримання двох типів енергії: водню та електрики. Об це передає РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Пристрій отримав назву HPEV (hybrid photoelectrochemical and voltaic cell - гібридна фотоелектрохімічна та гальванічна комірка). Інженери пояснили, що нині кремнієву основу в сонячних панелелях не використовують із максимумом її можливостей.

Оскільки більшості, збуджених світлом, електронів в кремнії нікуди діватися, вони втрачають свою енергію перш, ніж її можна було б використати.

Тому дослідники додали електричний контакт до задньої частини кремнієвої підкладки, який відбирає частину електричного струму, що створений енергією сонячного світла. Завдяки цьому частина енергії, що зазвичай втрачається, йде на розділення водню й кисню в воді, інша частина трансформується в електрику.

Зазначаэться, що отриманий водень інженери пропонують використовувати в спеціальних паливних елементах.

Команда розробників планує надалі вдосконалювати систему, а також розробляти рішення для комерційного використання.

Раніше Styler писав, що група учених з Китайського університету океанології і Юньнаньського педагогічного університету розробили інноваційні сонячні батареї, які можуть генерувати електрику навіть вночі і при поганій погоді.