Ученые пытаются воспроизвести вакцину Moderna против COVID-19 для стран Африки

Как отмечается в публикации, эту работу поддерживает Всемирная организация здравоохранения, которая координирует центр исследований, обучения и производства вакцин в Южной Африке, а также соответствующую цепочку поставок критически важного сырья.

"В настоящий момент мы делаем это для Африки. Мы больше не можем полагаться на эти большие сверхдержавы, которые придут и спасут нас", сказал Эмиль Хендрикс, 22-летний биотехнолог из Afrigen Biologics and Vaccines, компании, пытающейся воспроизвести вакцину Moderna.

Некоторые эксперты видят воссоздание вакцин из фрагментов общедоступной информации - как один из немногих оставшихся способов исправить дисбаланс сил во время пандемии. Согласно анализу People's Vaccine Alliance, только 0,7% вакцин было отправлено в страны с низким уровнем дохода, а почти половина - в богатые страны.