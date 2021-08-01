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Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от COVID-19, - FT

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США, Воскресенье 01 августа 2021 22:02
Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от COVID-19, - FT Фото: Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американские фармацевтические компании Moderna и Pfizer повысили цены на свои вакцины от коронавируса. Вакцина от Pfizer подорожала на 25%, а препарат от Moderna вырос в цене примерно на 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По данным издания FT, которое получило в свое распоряжение контракты о поставках, теперь цена дозы Pfizer на европейском рынке составляет 19,50 евро. До этого доза этого препарата стоила 15,5 евро.

Moderna в последних контрактах на поставку в ЕС установила цену за одну дозу препарата на уровне 25,50 доллара, тогда как первые поставки были по цене около 22,60 доллара за дозу.

Как пишет FT, Европейская комиссия и правительства стран ЕС согласились заплатить более высокую цену, чтобы обеспечить подтвержденные поставки вакцин от Moderna и Pfizer.

Pfizer уклонилась от комментариев по поводу информации о повышении цен на вакцины для ЕС, а вот Moderna подтвердила, что соглашения касательно меньших объемов выполняются по более высоким ценам.

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Вакцина от коронавируса цена поставки
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