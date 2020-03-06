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Во Франции парламентарий заболел коронавирусом

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 08:16
Во Франции парламентарий заболел коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Он находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей

Во Франции коронавирусом заразился депутат французской Национальной ассамблеи парламента. Об этом сообщает радио France Bleu.

Как отмечается, он находится в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей. Последний раз депутат присутствовал на собрании парламента 25 февраля.

Кроме того, коронавирус был выявлен у сотрудника парламентского буфета. Он находится на домашнем карантине.

Напомним, китайские власти заявили, что ожидают полное прекращение распространения коронавируса в Китае до конца марта, несмотря на рост новых случаев инфицирования.

Также сообщалось, что в Ухане умер ранее излечившийся от коронавируса мужчина. Он умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса.

Кроме этого РБК-Украина писало, что украинская сторона считает, что эпидемия коронавируса произошла в результате утечки в закрытой лаборатории в Ухане. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, в китайском Ухане находится одна из секретных лабораторий F-4.

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