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Ученые оценили, насколько может быть распространен затяжной COVID

Автор: Мария Кучерявец

Британские ученые исследовали, насколько может быть распространен затяжной коронавирус. Так, у каждого 40 инфицированного человека симптомы длятся не менее трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Согласно исследованию, затяжной COVID-19 может быть менее распространен, чем считалось ранее.

К таким выводам ученые пришли, опросив две группы людей - тех, кто получил положительный тест на коронавирус, и тех имел симптомы COVID-19, но тест показал отрицательный результат.

В результате чего около 3% людей в исследовании с положительным результатом теста имели хотя бы один из симптомов в течение трех месяцев после заражения.

В то же время среди тех, кто получил отрицательный результат теста, эта доля составляла 0,5%, то есть у каждого 40 инфицированного человека симптомы коронавируса сохранялись в течение трех месяцев или дольше.

Анализ показывает, что женщины в возрасте от 50 до 69 лет и люди с хроническими заболеваниями с наибольшей вероятностью будут иметь симптомы затяжного коронавируса через 12 недель после заражения.

Кроме того, люди с высоким уровнем вируса в организме при положительном результате теста также с большей вероятностью будут иметь затяжной COVID-19.

Напомним, недавно РБК-Украина писало, какие симптомы имеет затяжная форма коронавируса.

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