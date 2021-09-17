Вчені оцінили, наскільки може бути поширений затяжний COVID

Згідно з дослідженням, затяжний COVID-19 може бути менш поширений, ніж вважалося раніше.

До таких висновків вчені прийшли опитавши дві групи людей - тих, хто отримав позитивний тест на коронавірус, і тих мав симптоми COVID-19, але тест показав негативний результат.

В результаті чого близько 3% людей в дослідженні з позитивним результатом тесту мали хоча б один із симптомів протягом трьох місяців після зараження.

Водночас серед тих, хто отримав негативний результат тесту, ця частка становила 0,5%, тобто у кожного 40 інфікованої людини симптоми коронавируса зберігалися протягом трьох місяців або довше.

Аналіз показує, що жінки у віці від 50 до 69 років і люди з хронічними захворюваннями з найбільшою ймовірністю будуть мати симптоми затяжного коронавірусу через 12 тижнів після зараження.

Крім того, люди з високим рівнем вірусу в організмі при позитивному результаті тесту також з більшою ймовірністю будуть мати затяжний COVID-19.