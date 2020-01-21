Ученые открыли возможный способ лечения всех видов рака

Ученые британского Университета Кардиффа заявили об открытии новой части иммунной системы человека, благодаря которой возможно лечение всех видов онкологических заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что ученым удалось открыть новый вид Т-клеток, отвечающих за иммунную реакцию в теле человека. Данная клетка способна противостоять различным видам угроз.

"Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Ранее никто не думал, что такое возможно", - сообщил ученый Эндрю Сивелл.

Ученые отмечают, что новый вид Т-клеток способен атаковать и уничтожать раковые клетки, не повреждая здоровые. При этом на данный момент неизвестно как Т-клетка отличает здоровые клетки от раковых. Предполагается, что рецепторы новой клетки взаимодействует с молекулой MR1, получая от нее сигнал о нарушении метаболизма. Молекулу MR1 раковые клетки используют в качестве маскировки от иммунной системы.

Напомним, на данный момент в мире фиксируют появление нового вируса пневмонии. Вспышка вируса обнаружена в Китае, где от болезни умерли уже шесть человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности распространения коронавируса 2019-nCoV нового типа за пределами Китая.