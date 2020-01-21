Вчені відкрили можливий спосіб лікування всіх видів раку

Вчені британського Університету Кардіффа заявили про відкриття нової частини імунної системи людини, завдяки якій можливо лікування всіх видів онкологічних захворювань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що вченим вдалося відкрити новий вигляд Т-клітин, що відповідають за імунну реакцію в тілі людини. Дана клітина здатна протистояти різним видам загроз.

"Є шанс, що це може вилікувати всіх пацієнтів. Раніше ніхто не думав, що таке можливо", - повідомив учений Ендрю Сивелл.

Вчені відзначають, що новий вигляд Т-клітин здатний атакувати і знищувати ракові клітини, не ушкоджуючи здорові. При цьому на даний момент невідомо як Т-клітина відрізняє здорові клітини від ракових. Передбачається, що рецептори нової клітини взаємодіє з молекулою MR1, отримуючи від неї сигнал про порушення метаболізму. Молекулу MR1 ракові клітини використовують в якості маскування від імунної системи.

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