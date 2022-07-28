UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне: что известно

Фото: ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Ученые обнаружили места, которые в будущем могут служить для строительства лунных баз. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Обнаружить оптимальную температуру удалось благодаря зонду LRO. Всего на Луне есть 16 подтвержденных круглых провалов, которые впервые были зафиксированы в 2009 году.

Образования являются следствием обрушения потолка лавовых трубок или же пещер из-за сейсмической активности, или же других процессов. Их диаметр составляет от 15 до 150 метров и, преимущественно, они находятся в лунных морях.

Ученые считают, что провалы могут стать местом для первых лунных поселений, которые получат в этом случае дополнительную защиту от космического и солнечного излучения.

Фото: ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне (nasa.gov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
NASA