Ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне: что известно

Ученые обнаружили места, которые в будущем могут служить для строительства лунных баз. Речь идет о провалах, в которых температура выше, чем на поверхности спутника Земли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.
Обнаружить оптимальную температуру удалось благодаря зонду LRO. Всего на Луне есть 16 подтвержденных круглых провалов, которые впервые были зафиксированы в 2009 году.
Образования являются следствием обрушения потолка лавовых трубок или же пещер из-за сейсмической активности, или же других процессов. Их диаметр составляет от 15 до 150 метров и, преимущественно, они находятся в лунных морях.
Ученые считают, что провалы могут стать местом для первых лунных поселений, которые получат в этом случае дополнительную защиту от космического и солнечного излучения.
Фото: ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне (nasa.gov)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно телескоп Hubble, который принадлежит NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня