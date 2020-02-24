Ученые назвали причину аномально теплой зимы в Украине

Ученые назвали причиной аномально теплой зимы в Европе, Украине и США низкое давление на Северном полюсе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Ученые отмечают, что в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Поэтому холодные потоки воздуха циркулируют на севере планеты и в южные районы Земли не попадают.

Отметим, в этом году зима в Украине была теплая и с дождем.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в феврале 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается 0-3 градуса мороза, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье - 0-3 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше средних многолетних значений.

Добавим, в Киеве 17 февраля был превышен на 0,2 градуса температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году.

Ранее сообщалось, что для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.