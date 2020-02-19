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Сухо и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     19.02.2020 - 08:00
Сухо и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В большинстве областей сегодня сухо

Погода в Украине 19 февраля улучшится, сухо и потепление до +11. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В большинстве областей сегодня сухо. На западе страны днем +7+10, а ночью -1+1, на севере днем +6+8, а ночью 0+2.

Сухо и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях днем +6+8, а ночью +1+3. Впрочем, на востоке страны сегодня небольшой дождь, днем +4+6, а ночью -1+1. На юге дождь обойдет Одесскую и Николаевскую области, днем +9+11, а ночью 0+2.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность, днем +6+8, а ночью +1+3.

Сухо и тепло до +11: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни снова изменится. После весеннего тепла в страну вновь придет похолодание с ночными морозами.

РБК-Украина писало, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. Так, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона. Существенное потепление прогнозируют уже во второй половине месяца.

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