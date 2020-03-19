Ученые в Лондоне оценили эффективность карантина в борьбе с коронавирусом

Эпидемиологи из Имперского колледжа в Лондоне оценили эффективность карантина для сдерживания коронавируса. Исследование опубликовано на сайте организации.

Разработаны 5 сценариев:

домашняя изоляция отдельных больных - когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов;

- когда люди с симптомами заболевания (кашлем или лихорадкой) остаются дома в течение недели после появления симптомов; домашний карантин - когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов;

- когда все члены семьи, в которой есть случаи заболевания, остаются дома в течение 14 дней после появления симптомов; социальное дистанцирование - сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места;

- сокращение контактов всех людей вне дома, школы или рабочего места; социальное дистанцирование для населения старше 70 лет - когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний;

- когда ограничение социальных контактов затрагивает только пожилых людей, которые подвергаются наибольшему риску тяжелых заболеваний; закрытие школ и университетов.

В исследовании говорится, что разные комбинации этих методов приводят всего к двум сценариям. В первом сценарии меры помогут замедлить распространение инфекции, но не смогут остановить полностью ее распространение. В этом случае эпидемия достигнет пика в течение трех-четырех месяцев. Для этого сценария достаточно сочетания домашней изоляции больных и членов их семей, а также социального дистанцирования пожилых людей.

Во втором сценарии распространение заболевания прерывается почти полностью. Однако спустя некоторое время после отмены строгих мер карантина коронавирус может вернуться. Вторая вспышка COVID-19 в этом случае может прийтись на следующую зиму. Во втором сценарии требуется применение всех вышеперечисленных мер, включая изоляцию всего населения.

Напомним, Минздрав разработал новый алгоритм действий в случае распространения коронавируса на территории Украины.

Также Минздрав Украины не исключает введения мер реагирования в случае массового распространения коронавируса на территории страны.