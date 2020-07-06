ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені з 32 країн вимагають від ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу

Новини » В світі     06.07.2020 - 00:36
Вчені з 32 країн вимагають від ВООЗ переглянути рекомендації щодо коронавірусу
Фото: лікарі (flickr)

У ВООЗ занижують ймовірність повітряної передачі COVID-19

Група вчених з 32 країн у відкритому листі закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я переглянути її рекомендації щодо боротьби з коронавірусною інфекцією. За їхніми даними, COVID-19 може знаходитися в повітрі набагато довше.

Про це повідомляє The New York Times.

Документ підписали 239 вчених. Як стверджують у листі фахівці, COVID-19 може переміщатися в повітрі у вигляді більш дрібних частинок. Це дозволяє вірусу проникати в організм під час дихання.

Навіть у своєму останньому оновленні про коронавірус, випущеному 29 червня, ВООЗ заявила, що повітряна передача вірусу можлива тільки після медичних процедур, при яких утворюються аерозолі або краплі розміром менш як 5 мікронів.

Також учені відзначають, що коронавірусом інфікуються по всьому світу - в барах, ресторанах, офісах, на ринках та в казино. Це говорить про те, що вірус затримується в повітрі довше.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України назвали ще одну причину поширення коронавірусу серед українців.

Також РБК-Україна повідомляло, що у світі випробовують на людях майже 20 вакцин від коронавірусу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Артур Родивилов

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся