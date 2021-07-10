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На учениях Sea Breeze спасли десантника. Его после прыжка унесло в море

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Суббота 10 июля 2021 18:53
На учениях Sea Breeze спасли десантника. Его после прыжка унесло в море Фото: спасение десантника (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На международных учениях Sea Breeze произошла нештатная ситуация. Один из парашютистов исчез после прыжка, его нашли в море спустя два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что во время отработки парашютного десантирования с вертолета на остров Змеиный резким порывом ветра одного из парашютистов отнесло на большое расстояние от острова, и он был вынужден спуститься в море.

На поиски десантника бросили все силы морского и воздушного компонента учений Sea Breeze. В район поиска прибыл катер проекта "Гриф" Измаильского отряда Морской охраны, который обнаружил парашютиста в открытом море на расстоянии более полутора километров к югу от Змеиного.

Бойца более двух часов держали на воде специальные средства спасения, которыми его снарядили перед прыжком. Мужчину благополучно спасли.

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учения ВДВ Sea Breeze
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