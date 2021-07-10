На навчаннях Sea Breeze врятували десантника. Його після стрибка віднесло в море

На міжнародних навчаннях Sea Breeze сталася нештатна ситуація. Один з парашутистів зник після стрибка, його знайшли в морі через дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що під час відпрацювання парашутного десантування з вертольота на острів Зміїний різким поривом вітру одного з парашутистів віднесло на велику відстань від острова, і він був змушений спуститися в море.

На пошуки десантника кинули всі сили морського і повітряного компонента навчань Sea Breeze. У район пошуку прибув катер проекту" Гриф " Ізмаїльського загону Морської охорони, який виявив парашутиста у відкритому морі на відстані більше півтора кілометрів на південь від зміїного.

Бійця більше двох годин тримали на воді спеціальні засоби порятунку, якими його спорядили перед стрибком. Чоловіка благополучно врятували.