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На учениях в России погиб министр

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Норильск, Среда 08 сентября 2021 12:59
На учениях в России погиб министр Фото: глава МЧС России Евгений Зиничев (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

На межведомственных учениях в России погиб глава российского Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. Инцидент произошел в Норильске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сообщается, что гибель министра официально подтвердила пресс-служба МЧС.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев", - говорится в сообщении.

Российские СМИ пишут, что министр пытался спасти человека, который с выступа сорвался в воду. Но в падении Зиничев разбился о выступавший камень.

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