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На навчаннях у Росії загинув міністр

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Норильськ, Середа 08 вересня 2021 12:59
На навчаннях у Росії загинув міністр Фото: глава МНС Росії Євген Зінічев (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

На міжвідомчих навчаннях в Росії загинув глава російського Міністерства з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев. Інцидент стався в Норильську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

Повідомляється, що загибель міністра офіційно підтвердила прес-служба МНС.

"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що міністр намагався врятувати чоловіка, який з виступу зірвався у воду, але в падінні Зінічев розбився об виступаючий камінь.

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