На навчаннях у Росії загинув міністр

На міжвідомчих навчаннях в Росії загинув глава російського Міністерства з надзвичайних ситуацій Євген Зінічев. Інцидент стався в Норильську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

Повідомляється, що загибель міністра офіційно підтвердила прес-служба МНС.

"З сумом повідомляємо, що при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях щодо захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини, трагічно загинув глава МНС Євген Зінічев", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ пишуть, що міністр намагався врятувати чоловіка, який з виступу зірвався у воду, але в падінні Зінічев розбився об виступаючий камінь.