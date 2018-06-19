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На учениях в Черниговской области резервист покончил с собой

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 12:26
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

По указанному факту проводится расследование

На учениях "Пивнична фортеця", которые проходят в Черниговской области, сегодня утром, 19 июня 2018 года, резервист покончил с собой. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Пивнич" в Facebook.

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Пивнична фортеця" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Трагедия произошла около 4.15 утра. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, резервисты и командир подразделения, которые ночевали с погибшим в одной палатке, сообщили, что мужчина прибыл в лагерь вчера вечером, 18 июня, на ужине, и во время сна вел себя спокойно.

В настоящее время по указанному факту проводится расследование.

 
Опубликовано Оперативное командование "Север" 19 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил за прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих.

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Теги публикации: учения, самоубийство, Черниговская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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