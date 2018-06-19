На учениях в Черниговской области резервист покончил с собой

По указанному факту проводится расследование

На учениях "Пивнична фортеця", которые проходят в Черниговской области, сегодня утром, 19 июня 2018 года, резервист покончил с собой. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Пивнич" в Facebook.

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Пивнична фортеця" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Трагедия произошла около 4.15 утра. Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении.

Как отмечается, резервисты и командир подразделения, которые ночевали с погибшим в одной палатке, сообщили, что мужчина прибыл в лагерь вчера вечером, 18 июня, на ужине, и во время сна вел себя спокойно.

В настоящее время по указанному факту проводится расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции объединенных сил за прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих.