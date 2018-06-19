На Донбасі за добу поранено двох українських військових

За ніч бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню
У районі проведення операції Об’єднаних сил минулої доби, 18 червня, бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
"На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що активні бойові дії тривали на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вдалися до провокацій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Верхньоторецьке.
Не припиняються бойові дії і на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де окупанти застосовували міномети.
За даними розвідки, знищено одну бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено.
За ніч ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.
Ранкове зведення на 7.00 19 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Ситуація в районі проведення операції...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 18 червня 2018 р.
Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 18 червня бойовики чотири рази намагались застосувати безпілотники.