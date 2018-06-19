На Донбасі за добу поранено двох українських військових

За ніч бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об’єднаних сил минулої доби, 18 червня, бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню, поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

"На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що активні бойові дії тривали на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вдалися до провокацій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку - в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

Не припиняються бойові дії і на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де окупанти застосовували міномети.

За даними розвідки, знищено одну бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено.

За ніч ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 18 червня бойовики чотири рази намагались застосувати безпілотники.