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Учения на Донбассе: силовики отбивали нападение "террористов"

Автор: Иванна Шовкун

Силовики отработали действия при возможном нападении "террористов" в районе ООС. Антитеррористические учения прошли в Старобельском районе Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

Силовики на Донбассе тренировались отбивать нападение "террористов". По легенде они проникли на территорию следственного изолятора и захватили в заложники его сотрудников. Также сообщники "террористов" взорвали мост через реку Айдар.

Силовики начали с силовой фазы. Они нейтрализовали "террористов" и освободили "заложников". А тем временем взрывотехники обнаружили заложенные "взрывные устройства" и обезвредили их.

В учениях принимали участие региональные подразделения СБУ, ВСУ, Нацгвардии, служащие пограничной службы, Нацполиции и другие.

Напомним, к Черному морю направляется американский ракетный эсминец. Он будет работать вместе с союзниками и партнерами по НАТО.

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